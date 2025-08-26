La comunidad de Pozo Santo, en la provincia de Pisco, se prepara para conmemorar el 250° aniversario del nacimiento de Fray Ramón Rojas, una figura espiritual de gran relevancia para la región. Las celebraciones, que ya son una tradición profundamente arraigada entre los pobladores, incluirán una serie de actividades religiosas, culturales y artísticas abiertas al público.

Fe y gratitud

La Comisión Central de Fiesta y la Asociación de Viviendas de Pozo Santo han anunciado oficialmente la programación de eventos, invitando a fieles devotos, visitantes y a la población en general a sumarse a esta significativa jornada de fe y gratitud.

Las actividades se iniciarán el miércoles 28 de agosto a las 10:00 a.m. con la llegada de delegaciones de estudiantes y docentes de la I.E. Fray Ramón Rojas del distrito de Santiago, Ica.

El día central será el sábado 31 de agosto, con el siguiente cronograma:

10:00 a.m. – Escenificación teatral a cargo del alumnado de la I.E. Fray Ramón Rojas

11:00 a.m. – Celebración eucarística

12:00 p.m. – Acto protocolar

1:00 p.m. – Presentación de banda musical

3:00 p.m. – Show artístico

7:00 p.m. – Gran cierre con fuegos artificiales

Esta celebración no solo busca homenajear a Fray Ramón Rojas por su vida y legado espiritual, sino también fortalecer el sentido de identidad cultural y comunitaria de Pozo Santo. Extendieron la invitación a toda la región para ser parte de este evento significativo.

