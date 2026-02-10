Un nuevo golpe contra la delincuencia se registró en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco, donde la Policía Nacional logró la detención de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Las Hienas de San Clemente”, organización que estaría vinculada a la microcomercialización de drogas y a la posesión ilegal de armas de fuego y material explosivo.

Municiones y drogas

La intervención se realizó como resultado de un operativo ejecutado por efectivos de la División de Orden y Seguridad de Pisco, quienes venían realizando labores de seguimiento e inteligencia en la zona ante reiteradas denuncias por actividades ilícitas.

Durante el operativo fueron detenidos Ángel Eusebio Yataco Bautista (20), alias “Pato”; Carlos Wanderly Conislla Zavala (30), alias “Calín”; Jessica Edith Aquise Roa (26), alias “Yecca”; y Elías Moisés Arias Herrera (28), alias “El Chato Elías”.

Tras la detención, la Policía realizó un registro domiciliario, logrando incautar una importante cantidad de objetos vinculados a actividades delictivas. Entre lo hallado se encontró un arma de fuego con la serie erradicada, municiones de diverso calibre y material explosivo.

Asimismo, los agentes incautaron 82 bolsitas de marihuana, aproximadamente 500 gramos de pasta básica de cocaína, varios teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación criminal, los cuales habrían sido utilizados para la comercialización de drogas y la coordinación de actividades ilícitas.

Los detenidos vienen siendo investigados por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, en la modalidad de microcomercialización de drogas, así como por delitos contra la seguridad pública, relacionados con la tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y material explosivo.

