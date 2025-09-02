En un operativo conjunto, personal de la Comisaría de San Miguel y de la División Policial de Ica lograron la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Los Destructores de San Miguel”, quienes fueron sorprendidos desmantelando un mototaxi robado en una vivienda del cercado de Pisco.

Flagrancia del delito

La intervención ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde, luego de que el propietario del vehículo reportara el hurto agravado. Según la denuncia, su mototaxi se encontraba siendo desmantelado en un inmueble ubicado en la Calle Santo Tomás.

Los detenidos fueron identificados como Jeferson Jooann Espinoza Vásquez (21), José Jairo Castro Benavente (19), Marco Antonio Herrera Suel (25) y Juan Carlos Vásquez Legua (18).

Todos fueron hallados en flagrancia, según el parte policial. En el lugar se encontraron piezas del mototaxi de color azul (puertas y otros) y placa 9342-XA, las cuales fueron incautadas como evidencia.

Actualmente, los implicados permanecen en la Comisaría de San Miguel, mientras se desarrollan las diligencias de ley. La Policía exhortó a la ciudadanía a denunciar hechos sospechosos para contribuir con la lucha contra el crimen organizado y el robo de vehículos menores.

