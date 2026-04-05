En un certero operativo policial, agentes lograron la detención de Jorge Mateo Calderón Peves de 21 años, alias “Balacera”, y Juan Carlos Vargas Legua (19), alias “Juanca”, inmersos en los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización de drogas.

Con arma de fuego

La intervención se realizó el pasado 01 de abril, por inmediaciones del Parque N.° 4 del asentamiento humano Alto El Molino, en el centro poblado San Miguel, en la provincia de Pisco, donde ambos sujetos fueron sorprendidos mientras se desplazaban a bordo de una mototaxi de placa 5953-GY, presuntamente acechando a sus víctimas.

Durante el registro personal, la policía halló en su poder un arma de fuego, setenta ketes de pasta básica de cocaína (PBC), equipos celulares y otros objetos de interés criminal.

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