En un nuevo operativo contra la delincuencia, efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron desarticular a la presunta banda criminal “Los Llaneros del Sur”, cuyos integrantes serían responsables de una serie de robos perpetrados en instituciones educativas y viviendas de la provincia de Pisco. La intervención permitió recuperar diversos bienes que, según las primeras investigaciones, habrían sido sustraídos mediante la modalidad de hurto agravado.

Golpe policial

La acción policial se realizó en la calle 4 de Julio, donde fueron intervenidos Gabriel Eduardo Padrón Ramírez (27), alias “El Patrón”; Franklin José Falcón Rodríguez (25), alias “Fidel”; y Ubaldina Victoria Valverde Ormeño (57), alias “Tía Viki”. De acuerdo con la Policía, los tres serían presuntos integrantes de la organización delictiva dedicada al hurto agravado bajo las modalidades de escalamiento y destreza.

Durante el operativo, los agentes recuperaron tres compresoras de aire, una laptop marca HP, tres televisores, un ventilador y otros objetos de valor que habrían sido robados en diferentes hechos delictivos registrados en la provincia. La intervención quedó registrada por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, material que también será incorporado a las investigaciones como elemento probatorio.

Las autoridades informaron que los bienes recuperados serán sometidos al proceso de reconocimiento para su posterior entrega a los propietarios, mientras continúan las diligencias destinadas a determinar si los intervenidos estarían implicados en otros robos ocurridos en Pisco. Asimismo, no se descarta la participación de más personas vinculadas a esta presunta banda criminal.

Los tres detenidos permanecen bajo investigación por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, además de otros hechos que vienen siendo investigados por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Las autoridades continuaran ejecutando operativos para combatir la delincuencia y recuperar bienes sustraídos a la ciudadanía.

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