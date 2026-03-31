En un operativo realizado durante la madrugada del 29 de marzo, agentes de la Policía intervinieron a dos hombres señalados como presuntos integrantes de una banda dedicada al hurto agravado en cajeros automáticos, en la provincia de Pisco.

Grave delito

Los detenidos fueron identificados como Erick Alberto Colán Supo (44), conocido con el alias de “Care Chancho”, y Erick Santiago Córdova Erazo (36), alias “Care Mono”. Ambos fueron intervenidos en las inmediaciones de una agencia del BBVA, donde habrían estado operando.

De acuerdo con la información policial, los sujetos utilizaban dispositivos electrónicos conocidos como “regletas” para manipular cajeros automáticos y sustraer dinero de manera ilícita.

Durante el registro, las autoridades incautaron 12 tarjetas de débito, dos tarjetas adicionales, 600 soles en efectivo, 40 dólares, además de cuatro de estos dispositivos y otros objetos vinculados a la presunta actividad delictiva.

Las investigaciones preliminares indican que los intervenidos se desplazaban en un vehículo de marca Mazda, de placa BZN-408, el cual también fue intervenido como parte del operativo.

Un elemento clave para la rápida acción policial fue el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, que permitió identificar y ubicar a los sospechosos en pleno desplazamiento.

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