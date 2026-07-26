En un operativo ejecutado por efectivos de la Policía Nacional del Perú, tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Paseros de San Pedro” fueron detenidos el pasado 22 de julio en un asentamiento humano del distrito de San Andrés, provincia de Pisco.

Los intervenidos fueron identificados como Iván Alexander Misagel Lezama (29), alias “Mongol”; Joel Callupe Velásquez (35), alias “Joel”; y Walter Augusto Barrios García (44), alias “Piquete”, quienes son investigados por su presunta participación en actividades de microcomercialización de drogas.

Golpe policial

Durante la intervención policial, los agentes lograron incautar 455 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), cinco envoltorios de clorhidrato de cocaína, un artefacto explosivo y diversos objetos considerados de interés criminalístico, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para fortalecer las investigaciones y determinar el grado de responsabilidad de los detenidos.

De acuerdo con la información policial, los tres sujetos son investigados por la presunta comisión del delito contra la Salud Pública, en la modalidad de microcomercialización de drogas, así como por el delito contra la Seguridad Pública, por la presunta fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos. Las diligencias continúan bajo la dirección del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes.

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