Un menor de apenas 3 años de edad fue atropellado según testigos que grabaron el traslado del menor, por una camioneta del Serenazgo de la Municipalidad Distrital de San Clemente, identificada con placa EAK-725, en circunstancias que son materia de investigación. El hecho ocurrió en la calle Jazmín, generando preocupación e indignación entre los vecinos.

Hechos en la zona

Tras el accidente, el pequeño fue trasladado de emergencia en la misma camioneta de serenazgo, a la posta del lugar para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce la gravedad exacta de sus lesiones, por lo que se espera que las autoridades competentes determinen las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

Hasta el cierre de esta información, la Municipalidad Distrital de San Clemente, responsable de la unidad involucrada, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO