En un operativo policial que representa un duro golpe contra la delincuencia organizada en la provincia de Pisco, agentes de la Policía Nacional del Perú lograron la captura de Mackenzie Alfredo Quispe Rodríguez (20), alias “Maquensi”, presunto integrante de la peligrosa banda criminal conocida como “Los sanguinarios de Pisco”, dedicada a actividades ilícitas como sicariato, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y extorsión a empresarios.

Sujeto detenido

La detención se produjo en flagrancia delictiva luego de que el sujeto fuera implicado en el asesinato de Luis Rolando Hernández Pisconte ocurrido el pasado 18 de marzo, en las inmediaciones de la calle Cieneguilla con San Miguel, en el Cercado de Pisco. Según información preliminar, el crimen estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas vinculado a disputas entre organizaciones criminales.

Según la Policía durante la intervención policial, los agentes incautaron dos armas de fuego, dos artefactos explosivos, diez municiones y otros elementos de interés criminal que serán sometidos a peritaje como parte de las investigaciones. Asimismo, el parte policial confirmó que el detenido contaba con dos requisitorias vigentes por el delito de tráfico ilícito de drogas, lo que agravaría su situación legal ante las autoridades.

El operativo estuvo a cargo del coronel Daniel Elías Soto, jefe de la División Policial de Pisco, quien destacó la labor del personal policial en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en la provincia. La intervención permitió neutralizar a uno de los presuntos integrantes de esta banda que viene siendo investigada por diversos delitos de alto impacto.

Este hecho guarda relación con la balacera registrada en la intersección de las calles San Miguel y Cieneguilla, a tan solo dos cuadras de la Plaza de Armas de Pisco, donde una persona perdió la vida en medio de un presunto enfrentamiento por el control de la venta de drogas y otros en el sector. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Pisco y posteriormente derivada a la morgue provincial, se trataría de Luis Rolando Hernández Pisconte, mientras la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.

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