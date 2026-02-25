Un homicidio bajo la modalidad de falso servicio de mototaxi se registró la noche del lunes 23 en la urbanización Renacer, en la ciudad de Pisco. La víctima fue identificada como Jorge Luis Canales Calderón (56), conocido como “Coco Canales”, quien perdió la vida tras ser atacado cuando se encontraba en plena jornada laboral.

Muerte violenta

El hecho ocurrió en la última cuadra de la entrada principal del sector Renacer, Cercado de Pisco, donde, según información preliminar, sujetos desconocidos habrían solicitado un servicio de transporte menor para luego interceptar al conductor y atacarlo de manera directa. Personal policial y vecinos intentaron auxiliar al agraviado; sin embargo, se confirmó su deceso en el lugar a consecuencia de la gravedad de las lesiones

De acuerdo con el parte policial, el presunto involucrado en el crimen estaría vinculado a venta de drogas en la ciudad de Pisco, línea de investigación que viene siendo materia de análisis por parte de las autoridades. Las diligencias preliminares permitieron identificar al supuesto autor material del hecho, por lo que se vienen ejecutando acciones para su pronta ubicación y captura.

Los familiares informaron que el velatorio de Jorge Luis Canales Calderón se realizará el martes 24 de febrero en la intersección de Independencia con Monclova, tercera cuadra. En tanto, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a brindar cualquier información que contribuya con el proceso investigativo.

VIDEO RECOMENDADO