En un acto de valentía que terminó en tragedia, el propietario de una granja en el centro poblado Camacho, en el límite del distrito de San Clemente con la provincia de Chincha, un miembro de la familia Casaperalta, perdió la vida tras enfrentarse a un grupo de delincuentes armados durante la madrugada.

Muere acribillado

El dueño, Tomás Isidro Casaperalta Palomino de 54 años, al percatarse del asalto, intentó repeler el ataque utilizando un machete para defender su patrimonio; sin embargo, los malhechores respondieron abriendo fuego a quemarropa. Pese a que el robo fue frustrado gracias a su resistencia, el ciudadano no sobrevivió a la gravedad de las heridas de bala sufridas durante el enfrentamiento.

Tras el sangriento suceso, la Policía Nacional desplegó un intenso operativo que permitió la captura de los presuntos autores.

Se informó que agente policiales desarticularon a “Los galponeros del Sur”. Efectivos de la División de Orden Público y Seguridad Chincha, lograron la captura de Walter Gruber Trujillo Andia (A) “Chato Walter” y Johnny Aldair Vilca Cueto (A) “Joau”, implicados en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, con subsecuente homicidio calificado de Tomás Isidro Casaperalta Palomino (54).

“El hecho de sangre se suscitó en horas de la madrugada, en el sector Camacho – distrito de Tambo de Mora (límite con el distrito de San Clemente) cuando estos sujetos habrían intentado perpetrar el robo a una granja avícola, produciéndose un enfrentamiento donde la víctima recibió un impacto por proyectil de arma de fuego en el área del tórax, falleciendo a los pocos minutos", informó la policía.

Personal policial logró la captura en flagrancia delictiva de ambos sujetos en el distrito de Chincha Alta. Durante el registro personal, se logró la incautación de una pistola, cacerina, municiones , celulares robados, entre otros. Los sospechosos fueron interceptados junto a un vehículo que ya ha sido decomisado por las autoridades para las investigaciones correspondientes.

