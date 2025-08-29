La policía capturó a un sentenciado a cadena perpetua por violación sexual de menor de edad en San Andrés, en Pisco. El depravado padrastro violó a su hijastra varias veces desde los 11 años de edad

Padrastro detenido

Tras un seguimiento la Policía logró la captura en el distrito de San Andrés de la persona identificada como Dennis Iván Huaraca Huamantupa de 28 años, quien ha sido sentenciado a cadena perpetua por violación sexual de una menor de edad de 11 años.

La intervención se produjo ayer, alrededor de las 12:00 horas, gracias a la labor conjunta de la Comisaría de San Andrés, la División Policial Ica y la Comisaría de Pisco, quienes realizaron un seguimiento exhaustivo para dar con el paradero del prófugo.

El Juzgado Penal Colegiado de Chincha había emitido una requisitoria vigente contra Huaraca Huamantupa, dictando la máxima condena debido a la gravedad de los delitos cometidos.

El jefe de la Región Policial de Ica, General PNP, Leiby Huamán Daza, destacó la labor de los agentes en poder reducir a esta persona para que cumpla con la condena impuesta por el juez.

“La captura de este sentenciado es la lucha contra los delitos que atentan contra la libertad sexual, especialmente cuando se trata de menores de edad. Continuaremos trabajando para que ningún criminal quede impune”, dijo.

Cabe señalar que, en setiembre del 2024, La Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco confirmó la sentencia de cadena perpetua contra Dennis Iván Huaraca Huamantupa.

El colegiado superior señaló en su Sentencia de Vista, como hechos probados que el sentenciado con engaños y por la fuerza abusó sexualmente de la niña en reiteradas oportunidades, cuando la menor se quedaba sola en su casa, ubicada en el distrito de San Andrés (Pisco), conforme se acredita con el certificado médico legal N°002970-VLS, testimoniales de la hermana (pareja del sentenciado) y madre de la menor agraviada, así como el informe psicológico N°. 1266-2020-PSC, que acredita el grado de afectación, hechos ocurridos en el mes de octubre del año 2021, cuando la víctima contaba con 11 años de edad.

