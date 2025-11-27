La Fiscalía Superior Penal de Pisco a cargo de la Dra. Blanca Hernández Almeyda, logró la revocatoria de la sentencia absolutoria y se dicte condena de 14 años de prisión efectiva contra Michael Moisés Taipe Melgar, como autor y responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos o actos libidinosos, en agravio de su menor hija de 5 años.

Grave delito

La fiscal superior Blanca Hernández, interpuso el recurso de apelación contra la Resolución N° 03 del 04 de enero de 2024, que había absuelto al acusado en primera instancia.

La persistencia del Ministerio Público fue acogida por la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco, que emitió la Resolución N° 07 el 20 de noviembre de 2025. Esta nueva resolución determinó la revocatoria de la sentencia absolutoria y se reformó la decisión inicial.

Además de la pena de carácter efectiva contra el condenado, se fijó el pago de S/ 3,000.00 a favor de la menor agraviada por concepto de reparación civil.

La investigación se originó en marzo del 2021, en circunstancias que el sentenciado, quien contaba con regímenes de visitas los sábados con sus menores hijos, aprovechaba la ocasión para cometer el delito en varias oportunidades, la madre de la agraviada al tener conocimiento del lamentable suceso, presentó la denuncia a la Comisaria de Pisco.

Este resultado judicial subraya la importancia del rol del Ministerio Público como defensor de la legalidad y protector de los derechos de los más vulnerables. La apelación se fundamentó en la necesidad de corregir el error de la sentencia de primera instancia y garantizar la tutela penal efectiva.

La resolución final concluye que la acción fiscal logró revertir una decisión que carecía de sustento probatorio y que, de no haberse apelado, habría permitido la impunidad en un grave delito sexual.

VIDEO RECOMENDADO