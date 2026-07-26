Con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional de la comunidad estudiantil, el Centro de Salud San Juan de Dios, en coordinación con la sede Pisco del Gobierno Regional de Ica y la UGEL Pisco, sostuvo una reunión de trabajo con profesionales psicólogos de diversas instituciones aliadas para ultimar detalles de la Feria Formativa e Informativa de Salud Mental, que se desarrollará durante el mes de agosto en la Institución Educativa Miguel Grau Seminario, ubicada en el sector de la Alameda.

Espacios participativos

Durante la jornada, los especialistas organizaron la implementación de módulos temáticos de consejería psicológica, donde se abordarán aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes, como la gestión de las emociones, el fortalecimiento de la autoestima, los hábitos de vida saludables y las estrategias para afrontar el estrés.

Las actividades estarán orientadas a generar espacios participativos, dinámicos e interactivos que permitan un aprendizaje significativo y promuevan el autocuidado como parte esencial de la vida escolar.

Los organizadores destacaron que esta iniciativa constituye un importante esfuerzo interinstitucional para promover una cultura de prevención y cuidado de la salud mental en el ámbito educativo.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a las instituciones participantes y a los profesionales de psicología que se han sumado a esta labor, con el compromiso con la formación de estudiantes emocionalmente saludables y con la construcción de comunidades educativas más empáticas, inclusivas y comprometidas con el bienestar integral.

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