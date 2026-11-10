El talento pisqueño continúa trascendiendo fronteras. Jersson Hans Palga Choque, chef y empresario de Toke Toke Cevichería, fue distinguido durante la IX edición de InkAzteca World Talks & Awards 2026, reconocimiento que pone en valor su trayectoria, esfuerzo y compromiso con la promoción de la gastronomía peruana.

Orgullo pisqueño

Su destacada participación se desarrolló en el marco de una gira internacional por Francia, Bélgica y España, llevando el nombre de Pisco a importantes escenarios del extranjero.

Palga Choque representa a una nueva generación de emprendedores que, apuesta por la identidad culinaria, la cultura y el desarrollo turístico de su tierra. A través de su experiencia gastronómica en Latinoamérica y su trabajo empresarial, viene impulsando la difusión de los sabores y tradiciones peruanas, demostrando que la perseverancia y la pasión por la cocina pueden abrir puertas en el ámbito internacional.

Este reconocimiento constituye un motivo de orgullo para la provincia de Pisco y destaca el esfuerzo de un empresario que continúa proyectando la riqueza de la gastronomía local más allá de nuestras fronteras.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO