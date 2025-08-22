El Club Natteri FC, reconocido equipo deportivo del distrito de San Andrés, ha organizado una actividad social con el objetivo de recaudar fondos para apoyar al joven jugador Piero Burellier, quien resultó gravemente herido tras ser víctima de una balacera.

Apoyo solidario

La actividad, denominada “Carapulcrada Pro-Salud”, se llevará a cabo este sábado 23 de agosto en las instalaciones del club, ubicadas en la calle Grecia del mencionado distrito. Esta jornada solidaria busca sumar esfuerzos en favor de la recuperación del deportista, quien permanece hospitalizado tras el violento ataque.

El hecho ocurrió en la sexta cuadra de la calle Grecia, cuando una balacera interrumpió una actividad en presencia de numerosas familias, generando pánico entre los asistentes. Burellier fue alcanzado por uno de los proyectiles, lo que generó gran consternación en la comunidad local.

Diversos clubes deportivos y vecinos del distrito han expresado su rechazo a estos actos de violencia, exigiendo mayor presencia policial en las calles. Vecinos de la calle Grecia han indicado que existen cámaras de videovigilancia en algunas viviendas, cuyos registros podrían ser clave para identificar a los responsables.

La comunidad sanandresina hace un llamado a la unidad, la solidaridad y la acción conjunta para recuperar la tranquilidad en este distrito pesquero, al tiempo que continúa movilizándose en apoyo a Piero Burellier y su familia.

