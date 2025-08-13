La situación política en el distrito de Túpac Amaru Inca continúa marcada por la controversia. En una sesión extraordinaria realizada este lunes, el Concejo Municipal volvió a pronunciarse a favor de la vacancia de Alfredo Crisóstomo Suárez, exalcalde que actualmente se encuentra bajo prisión preventiva por presunta colusión agravada y su implicación en una organización criminal.

Proceso contra edil

La decisión, adoptada en uso de las atribuciones que otorga la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), se da tras una nueva evaluación de los alegatos presentados por ambas partes. La votación se llevó a cabo sin la presencia de la regidora Elva Chávez Oré, quien en una sesión previa había votado en contra de la vacancia.

Con este segundo pronunciamiento, el expediente será elevado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá analizar la validez del proceso y emitir un fallo definitivo.

Uno de los momentos más tensos de la jornada estuvo marcado por la intervención de la abogada Jenny Vilcatoma, representante legal de Crisóstomo. A diferencia de lo esperado, su exposición no se centró en responder al motivo de la vacancia, sino en denunciar supuestas irregularidades en el proceso.

En tanto, los regidores presentes confirmaron la vacancia, alegando que se cumplieron los procedimientos establecidos por el reglamento interno del concejo y la LOM.

La situación jurídica de Alfredo Crisóstomo sigue complicada: enfrenta 36 meses de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación por su presunta participación en una red de corrupción.

