Pese a los operativos emprendidos por la Municipalidad de San Clemente para recuperar calles y veredas, todavía se observa la resistencia de comerciantes informales que insisten en ocupar espacios destinados al libre tránsito de peatones y vehículos. La autoridad municipal ha sido enfática en señalar que las medidas y órdenes están dadas y que no habrá marcha atrás en el proceso de recuperación de los espacios públicos.

Alquilan vías

El alcalde distrital Alejandro Escate Palacios, indicó que durante las intervenciones también se ha puesto al descubierto una situación que agrava el problema: según informó, algunos vecinos estarían alquilando sus veredas y pistas a comerciantes informales para que puedan instalar sus puestos y expender sus productos.

Esta práctica, además de contribuir al desorden, representa un serio riesgo para la seguridad ciudadana, especialmente ante una eventual emergencia como un sismo o incendio, donde las vías de evacuación podrían encontrarse bloqueadas y generar un verdadero caos.

La municipalidad anunció que los operativos continuarán y lanzó un ultimátum a los comerciantes informales, señalando que son más de mil las personas que acostumbraban apoderarse de las calles durante los fines de semana. La autoridad pidió a los comerciantes abstenerse de ocupar nuevamente la vía pública, advirtiendo que se continuará aplicando la normativa vigente.

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