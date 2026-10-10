Del 2 al 5 de noviembre de 2026, la provincia de Pisco volverá a convertirse en un punto de encuentro para el arte urbano, la cultura y la participación ciudadana con la realización del III Festival Internacional de Muralismo “Pisco: Ciudad Mural”, una iniciativa que busca transformar los espacios públicos mediante coloridos murales, promover la identidad pisqueña y dejar un importante legado cultural para las futuras generaciones.

Esta propuesta pretende acercar el arte a la comunidad y convertir las paredes de la ciudad en espacios que expresen su historia, sus tradiciones y la riqueza cultural de la provincia.

Entorno urbano

Así lo informó Sandro Medrano Legua, quien hizo un llamado a la ciudadanía, empresarios, emprendedores, operadores turísticos y representantes de instituciones públicas y privadas para sumarse a esta nueva edición del festival.

La convocatoria busca unir esfuerzos entre los diferentes sectores de la sociedad pisqueña, entendiendo que el desarrollo de una iniciativa cultural de esta magnitud requiere del compromiso y la participación de todos. Asimismo, destacó la importancia de respaldar actividades que contribuyan a mejorar el entorno urbano, incentivar la creatividad y generar nuevos espacios de encuentro entre los artistas y la población.

Para concretar este proyecto cultural, se viene solicitando el apoyo solidario de personas y organizaciones mediante aportes económicos, donaciones de pintura satinada, alimentos, hospedaje para los participantes y otras colaboraciones que permitan atender las necesidades logísticas durante los días del festival.

Cada aporte, por pequeño que parezca, puede contribuir significativamente a hacer realidad los murales y facilitar el desarrollo de las actividades programadas.

Las personas, empresas e instituciones interesadas en colaborar con el III Festival Internacional de Muralismo “Pisco: Ciudad Mural 2026” pueden comunicarse al 956 649 465, número de contacto de Sandro Medrano Legua, para coordinar la forma en que podrán brindar su apoyo.

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