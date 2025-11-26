Ni siquiera las farmacias ubicadas en pleno centro de Pisco se libran de la delincuencia. Un audaz robo se registró recientemente en un establecimiento situado en la esquina de la Plazuela Belén, donde un sujeto ingresó y aprovechó un momento de descuido para sustraer un celular.

Delito captado

El hecho ocurrió el 24 de noviembre a las 8:52 de la noche y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Las imágenes muestran el momento en que la trabajadora de la farmacia se dirige a otro ambiente para buscar medicamentos solicitados por un cliente. En ese instante, el individuo trepa rápidamente sobre la vitrina y toma el teléfono que se encontraba a la vista.

Todo sucedió frente a una compradora, quien quedó sorprendida por la rapidez y la falta de temor del ladrón. El sujeto abandonó el local sin enfrentar resistencia y se dio a la fuga en cuestión de segundos.

Comerciantes del área han solicitado el apoyo de la ciudadanía para identificar al responsable. Además, pidieron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad y aumentar la presencia policial en la Plazuela Belén, una zona de gran afluencia comercial que —aseguran— requiere vigilancia permanente para prevenir nuevos hechos delictivos.

