Un grupo de delincuentes perpetró un robo en una tienda ubicada en pleno boulevard de la calle Comercio, en el centro histórico de Pisco, a escasos metros de la Plaza de Armas y de la misma comisaría del distrito.

Delito en la zona

El hecho ocurrió en la madrugada, cuando los ladrones accedieron al local comercial realizando un forado desde una tienda contigua. Una vez dentro, sustrajeron celulares de alta gama, dinero en efectivo y diversos objetos de valor.

Las cámaras de seguridad del establecimiento y de negocios vecinos habrían registrado los movimientos de los delincuentes antes, durante y después del robo. Esta evidencia ya está siendo analizada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de la investigación en curso.

El asalto ha generado gran malestar entre comerciantes y vecinos, quienes cuestionan la falta de seguridad en una zona tan céntrica y transitada. “Si esto ocurre a media cuadra de la comisaría, ¿qué podemos esperar en los barrios alejados?”, comentó uno de los comerciantes afectados.

