La noche del lunes 18 de agosto, en el distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco, se conoció acerca de una denuncia que ha causado indignación a toda la población. Se trata de una integrante del serenazgo de San Clemente que denunció a un funcionario por presuntos tocamientos indebidos.

Denuncia a funcionario

Xiomara Herrera, integrante del cuerpo de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de San Clemente, impuso una denuncia al gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, Omar Cruzate Perea, por haberla sometido a tocamientos indebidos e intento de violación al interior de su vehículo personal.

Según relató la víctima, todo ocurrió tras ser recogida por Cruzate bajo el pretexto de entregar documentos. Dentro del auto también iban otros dos integrantes de Serenazgo de apellido Fajardo, y León, quienes sorpresivamente fueron bajados en Nazario Palomino para supuestamente patrullar.

A partir de ese momento, la joven quedó sola con el funcionario en su vehículo, quien desvió el recorrido hacia un lugar oscuro y apagó el motor y según propio relato de la afectada fue víctima de tocamientos indebidos.

“Me empezó a tocar las piernas y los senos. Luego intentó besarme a la fuerza mientras le sentía olor a alcohol. Me decía: ¿por qué estás nerviosa?, ¿no me tienes confianza?”, relató a los medios de prensa entre lágrimas Xiomara.

Informó también que metros más adelante volvió a detener el vehículo e intentó nuevamente sobrepasarse. “Solo la crisis nerviosa y la condición de salud de la víctima hicieron que el funcionario desistiera”, según declaraciones de Xiomara.

Ya en la comisaría Huamaní, en el distrito de San Clemente, la víctima señaló que mientras se encontraba denunciando a su agresor, Cruzate no dejó de llamarla insistentemente.

Por su parte, Omar Cruzate Perea, actual funcionario de la Municipalidad Distrital de San Clemente, a cargo de Alex Escate Palacios, informó en sus redes sociales, acusando que todo se trataba de un complot para sacarlo del cargo.

Ya en horas de la mañana tras un comunicado, la municipalidad distrital señaló que se ha dispuesto la separación inmediata del cargo al gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental en estricto respeto al debido proceso y mientras duren las investigaciones correspondientes.

Finalmente, el acusado se encuentra no habido y ya la Policía y Fiscalía tienen el caso para las investigaciones correspondientes y determinarán la situación de ambas personas en este nuevo escándalo.

