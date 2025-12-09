Un alarmante caso de envenenamiento masivo de animales ha generado indignación en la urbanización San Pedro, en Pisco, luego de que cuatro caninos aparecieran sin vida en el parque de la loza deportiva del sector.

Según reportaron vecinos, en distintos puntos del área recreativa se habrían colocado pedazos de carne contaminada, que provocaron la muerte de los animales, muchos de los cuales habían sido esterilizados como parte de campañas de protección animal.

Crueldad contra el animal

La situación ha generado gran preocupación entre los residentes, quienes advierten sobre el riesgo que esta acción representa para los niños y familias que frecuentan el parque, así como para otras mascotas que podrían verse afectadas.

Los vecinos calificaron el hecho como un atentado contra la convivencia pacífica y un acto de crueldad hacia los animales, subrayando que la presencia de perros callejeros es resultado del abandono y de la falta de responsabilidad de algunas personas.

Ante la gravedad del caso, se informó que se están revisando las cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables. Autoridades y colectivos animalistas recordaron que el envenenamiento de animales constituye un delito penal, con posibles sanciones de cárcel para quienes lo cometan.

VIDEO RECOMENDADO