Un clima de malestar se vive entre los vecinos de la calle Raúl Porras Barrenechea, en el Cercado de Pisco, quienes denuncian la ausencia total de información respecto a las obras que recientemente viene ejecutando la municipalidad provincial. Según refieren, hasta el momento no se ha instalado ningún cartel informativo que detalle las características del proyecto, incumpliendo así las disposiciones establecidas en materia de transparencia.

Quejas de los vecinos

La población afectada señala que esta falta de comunicación genera incertidumbre y desconfianza, ya que desconocen aspectos fundamentales como el presupuesto, plazo de ejecución y empresa responsable. A ello se suma que, pese al avance de los trabajos, no se ha colocado señalización preventiva ni avisos de desvío vehicular, a pesar de tratarse de una vía de alto tránsito.

Otro de los problemas que agrava la situación es el deterioro del entorno urbano. Los vecinos advierten que en los alrededores existen bares clandestinos frecuentados por personas con problemas de alcohol, lo que deriva en escenas recurrentes de personas en estado de ebriedad durante las primeras horas del día. Asimismo, denuncian que las áreas verdes han sido descuidadas, convirtiéndose incluso en espacios insalubres.

Frente a esta problemática, los propios residentes han optado por tomar medidas de urgencia, como cubrir con cemento los sardineles que anteriormente albergaban pequeños jardines, con el fin de evitar su uso indebido como urinarios. Esta situación, aseguran, evidencia la falta de mantenimiento por parte de la autoridad edil en espacios públicos básicos

Ante este panorama, los vecinos hacen un llamado a la Contraloría y Ministerio Público para que actúen de oficio e inicien procesos de fiscalización sobre estas obras. Cuestionan además que, a diferencia de anteriores obras, el proyecto no se ha realizado en acto público ni colocación de primeras piedras.

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