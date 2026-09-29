Con el objetivo de fortalecer las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica a través de la Oficina Zonal de Trabajo de Pisco desarrolló el Taller de Bolsa de Trabajo, Asesoría para la Búsqueda de Empleo (ABE) y Certificado Único Laboral (CUL), dirigido a estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Pisco.

Oportunidades de empleo

La actividad se realizó en las instalaciones del instituto, donde se brindó orientación y atención a más de 200 estudiantes de las diferentes carreras profesionales y técnicas.

Durante la jornada, los participantes conocieron los servicios que ofrece la DRTPE Ica para facilitar su acceso al mercado laboral, así como herramientas para fortalecer su perfil profesional, mejorar sus estrategias de búsqueda de empleo y acceder al Certificado Único Laboral.

De esta manera, la DRTPE Ica continúa acercando sus servicios a los jóvenes de la provincia de Pisco, promoviendo espacios de orientación y acompañamiento que contribuyan a mejorar sus oportunidades de empleabilidad.

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