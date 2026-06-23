Humay vivió una jornada histórica e inolvidable el último domingo con el estreno oficial del esperado documental sobre las siervas de Dios Luisa y Carmen de la Torre Rojas, conocidas cariñosamente por generaciones de fieles como las “Beatitas de Humay”.

Desde horas de la tarde y hasta entrada la noche, decenas de pobladores, peregrinos y devotos se congregaron para presenciar por primera vez esta producción audiovisual que rescata la vida, obra y legado espiritual de las hermanas humaynas, justamente en el marco de los 207 años de su nacimiento.

Fe y devoción

La primera proyección se realizó en la misma vivienda donde Luisa y Carmen vivieron gran parte de sus vidas y donde aún se conserva viva su memoria. El lugar se vio colmado por fieles que siguieron atentamente cada escena del documental, mostrando una gran acogida y emoción ante los relatos, testimonios e investigaciones presentadas. Muchos asistentes destacaron la importancia de este trabajo para preservar la historia de dos mujeres cuya fama de santidad permanece vigente hasta nuestros días.

Posteriormente, el documental fue proyectado en la histórica Iglesia San Pedro de Humay, recinto donde descansan los restos de Luisa de la Torre Rojas y que cada año recibe a miles de peregrinos provenientes de distintos lugares del país. En este escenario cargado de simbolismo y devoción, la población pudo apreciar la producción audiovisual en un ambiente de profundo recogimiento, fe y respeto.

Las emociones estuvieron presentes durante toda la exhibición. Algunos asistentes no pudieron contener las lágrimas al recordar los testimonios sobre la vida de servicio de las hermanas, mientras que otros manifestaron su sorpresa al conocer episodios y relatos que desconocían sobre las Beatitas de Humay. El documental logró conectar a las nuevas generaciones con una historia que forma parte del patrimonio espiritual, cultural e histórico de la provincia de Pisco.

La producción, realizada por Luhal Producciones bajo la dirección de Luis Hernández, recoge años de investigación, testimonios de pobladores y recreaciones históricas desarrolladas con el apoyo de vecinos de Humay y Pisco. Entre los aportes más valiosos destacan los relatos de antiguos pobladores y custodios de la memoria colectiva del distrito, quienes contribuyeron a reconstruir la historia de fe que rodea a Luisa y Carmen de la Torre Rojas desde el siglo XIX.

El estreno también reavivó uno de los pedidos más sentidos de la población: el retorno de las reliquias y pertenencias de las siervas de Dios a su vivienda original en Humay, ya que actualmente se encuentran en Lima.

Asimismo, numerosos fieles expresaron su deseo de que la Iglesia Católica continúe impulsando su causa de beatificación y que, en un futuro cercano, el Papa León XIV reconozca oficialmente la santidad de las hermanas humaynas, cuyo legado de servicio, humildad y fe sigue inspirando a miles de creyentes en todo el país.

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