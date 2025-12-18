Dos presuntos delincuentes que se habrían hecho pasar por pasajeros perpetraron un violento asalto contra un conductor de transporte en la provincia de Pisco. El hecho se registró cuando los sujetos abordaron el vehículo a la altura del puente Huamaní, distrito de San Clemente, para posteriormente despojar al chofer de su teléfono celular y del automóvil.

Abandonado y baleado

De acuerdo con información preliminar, el conductor fue trasladado por los atacantes hasta la zona de Pampas de Ocas, en el distrito de San Andrés, donde fue abandonado tras registrarse un disparo durante el asalto. La víctima, identificada como Miguel H. B. (47), fue auxiliada por otros conductores de la zona, quienes le brindaron apoyo inmediato y lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir las atenciones médicas correspondientes.

Este nuevo hecho delictivo pone en evidencia la grave crisis de inseguridad que se vive en la provincia de Pisco, donde ni los conductores de colectivos ni de taxis están a salvo. A los constantes reportes de asesinatos y atentados con explosivos, ahora se suman robos de vehículos y secuestros, generando inseguridad en la población.

