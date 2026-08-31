Como parte de su compromiso con las comunidades vecinas a sus operaciones, la empresa Agrokasa realizó una jornada de donación de juguetes que benefició a más de 200 estudiantes del distrito de Humay, en la provincia de Pisco.

Alegría en menores

La iniciativa alcanzó a los alumnos de las instituciones educativas N.° 359 y N.° 22735 Micaela Bastidas Puyucahua, ubicadas en el centro poblado 2 de Mayo, así como a los niños del colegio inicial N.° 209 del centro poblado Bernales.

Durante el evento, los pequeños no solo recibieron sus obsequios, sino que también disfrutaron de un show infantil con juegos y actividades recreativas, viviendo una jornada de entretenimiento y dinamismo junto a las comunidades locales.

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