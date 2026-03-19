Más de 18 mil estudiantes de Pisco, Paracas y San Andrés iniciarán el nuevo año escolar con los materiales necesarios para sus clases gracias a una iniciativa conjunta entre Camisea y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Pisco, orientada a fortalecer el desarrollo educativo en los distritos mencionados.

Proceso de entregas

El programa “Impulsando la educación en Pisco” contempla la entrega de 18,239 paquetes escolares que serán distribuidos en 78 instituciones educativas públicas. La entrega beneficiará a estudiantes de educación inicial (3,817), primaria (8,275) y secundaria (6,147).

La iniciativa se realiza en el marco del convenio de apoyo interinstitucional suscrito entre Pluspetrol, operador de Camisea, y la UGEL Pisco, así como con la participación de autoridades locales. En este esquema, la UGEL lidera la organización de la entrega a través de un cronograma de visitas a los centros educativos, mientras que Camisea asegura que se cuente con los útiles escolares y brinde la gestión logística y eficiente para su traslado oportuno a cada institución educativa.

Contar con materiales educativos desde el primer día fortalece y asegura mejores condiciones para el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con los objetivos de cada nivel del sistema educativo y contribuye a reducir las brechas dentro del aula, promoviendo un entorno de aprendizaje más equitativo.

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