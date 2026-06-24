La noche del 22 de junio, criminales a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra una vivienda ubicada en la urbanización María Milagros, generando alarma entre los vecinos y poniendo en grave riesgo la integridad de una familia que se encontraba al interior del inmueble. De acuerdo con la denuncia de familiares de la víctima, el atentado estaría vinculado a amenazas extorsivas dirigidas a un empresario local.

Ataque con explosivos

El ataque con explosivos ocurrió cuando los integrantes de la familia se encontraban en la sala de su vivienda. Según relató la propietaria del inmueble, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y uno de ellos descendió para arrojar el explosivo contra la fachada de la casa.

“Estaba sentada viendo televisión con mi hija de cinco años. Vi que una moto se detuvo en la esquina y uno de los sujetos bajó corriendo. Cuando lanzó la dinamita, lo único que hice fue decirle a mi esposo: ‘Carga a la bebé, carga a la bebé’, y corrimos hacia el fondo de la casa”, relató la mujer.

La agraviada señaló que desde días atrás había notado movimientos sospechosos en los alrededores de la vivienda.

“Tenía un presentimiento porque a cada rato pasaban motos lineales por la zona. Me parecía extraño. Cuando vi que una se detuvo en la esquina, me asomé por la ventana y observé cómo uno de ellos bajó y lanzó el explosivo”, indicó.

Segundos después se produjo la detonación, cuya onda expansiva destrozó el protector metálico y la puerta de madera. “Cuando salí me di con la sorpresa de que la puerta estaba destruida. Todo quedó dañado. El protector, la puerta, los muebles, el televisor. Todo quedó destrozado”, afirmó.

La propietaria aseguró que este no sería un hecho aislado, sino parte de una serie de amenazas y ataques dirigidos contra varios miembros de su familia. Según explicó, los delincuentes exigen el pago de 100 mil soles y han advertido que continuarán atentando contra ellos si no acceden a sus demandas.“

Están extorsionando a mi hermana. Primero atentaron dos veces contra el hotel familiar, luego colocaron una dinamita en la casa de mi madre y ahora han venido hasta mi casa. Nosotros no tenemos nada que ver, pero están atacando a toda la familia”, denunció.

La mujer reveló además que las amenazas se han vuelto cada vez más violentas. “El mensaje que envían es claro: exigen 100 mil soles y dicen que, si no se paga, van a matar a uno de nosotros. Después ya no pedirán 100 mil, sino 200 mil soles”, sostuvo.

Uno de los aspectos que más preocupa a la familia es que varios de los atentados se han producido cuando había niños presentes. La agraviada recordó que días atrás también se registró un ataque armado contra la vivienda de sus padres.

“El 16 de junio dispararon contra la casa de mi padre. Mi niña estaba muy cerca de donde impactaron las balas. Gracias a Dios no le pasó nada, pero pudo haber sido una tragedia”, manifestó.

Sobre el reciente atentado con dinamita, aseguró que la rápida reacción de la familia evitó consecuencias mayores.

“Mi hija estaba sentada en la sala. Si no hubiéramos corrido a tiempo, la explosión pudo haberla alcanzado. Lo único que pensé fue en salvarla. Hemos denunciado y la Policía nos dice que hará rondas y vigilancia, pero los atentados continúan. Nosotros seguimos viviendo con miedo. Nosotros somos una familia trabajadora. Nos levantamos todos los días para trabajar y sacar adelante nuestros negocios. No entendemos por qué nos está pasando esto”, señaló.

En tanto, agentes policiales continúan realizando diligencias para esclarecer el caso y determinar la identidad de los autores de este nuevo atentado, que ha generado preocupación entre los vecinos de la urbanización.

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