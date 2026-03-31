La comunidad católica de Pisco y del distrito de San Clemente se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento del padre Anselmo Becerril Cantoral, quien partió a la Casa del Padre a los 94 años de edad.

Su partida marca un momento de profunda tristeza para los fieles que durante décadas encontraron en él a un guía espiritual cercano, sabio y comprometido con la fe cristiana.

Sacerdote por décadas

El recordado sacerdote dedicó más de 40 años de su vida pastoral al servicio de la Parroquia San Clemente de Pisco, donde no solo ejerció su labor como párroco, sino que se convirtió en un verdadero referente de unidad y esperanza para la comunidad.

Su palabra serena, su vocación de servicio y su constante acompañamiento a las familias pisqueñas lo convirtieron en una figura muy querida, dejando una huella imborrable en la historia religiosa del distrito.

Hoy, Pisco despide a un verdadero roble de fe. Quienes lo conocieron recuerdan su voz firme en la predicación, su sabiduría pastoral y su incansable dedicación por mantener viva la fe en la comunidad.

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