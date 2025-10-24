El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco logró una condena de 1 año y 6 meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, contra Edgar Flores Felipa por el delito contra la libertad personal en la modalidad de acoso, cometido en agravio de una joven ciudadana. Además de la pena, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Pisco fijó el pago de S/ 800 por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

Medidas dispuestas

La fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, Rocío Aréstegui Ventura, sustentó la acusación demostrando que el sentenciado, quien se desempeña como jefe de la Oficina de Registro Militar de Pisco acosó a la agraviada el 5 de marzo de 2024.El suceso ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas, cuando la agraviada acudió a dicha oficina para realizar el trámite de duplicado de su carnet de inscripción militar.

Mientras el sentenciado la atendía y realizaba las mediciones de peso y talla, procedió a acariciarle la cabeza, el cabello y la mano, dirigiéndole comentarios inapropiados sobre su apariencia (“está bien bonita”) y preguntándole si tenía enamorado, mientras la miraba de forma incómoda.

Cuando la agraviada intentó retirarse, sintiéndose nerviosa e incómoda, el condenado se interpuso para impedirle la salida, logrando ella finalmente abandonar el lugar para contar lo sucedido a sus padres.

Como parte de la condena, el juzgado estableció un periodo de prueba de 1 año, durante el cual Flores Felipa deberá cumplir obligatoriamente con las siguientes reglas de conducta, tales como prohibición de cometer nuevo delito doloso, prohibición de variar el domicilio de su residencia sin previa autorización del juzgado.

