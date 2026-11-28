Con el objetivo de mejorar la protección y conservación de la biodiversidad marino-costera, el Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), desarrolló un taller de Atención de Fauna Debilitada, dirigido a especialistas del Serfor y guardaparques de la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional Sistema de las Islas y Puntas Guaneras y la Reserva Nacional Dorsal de Nasca. La jornada estuvo a cargo de médicos veterinarios de la Universidad Ricardo Palma.

Protección de la biodiversidad

Durante la capacitación, los participantes fortalecieron sus conocimientos y capacidades técnicas para actuar frente a situaciones que comprometan la salud y supervivencia de animales silvestres, especialmente aquellos que son encontrados debilitados o en condiciones de vulnerabilidad dentro de las áreas naturales protegidas. Asimismo, se abordaron procedimientos para la evaluación primaria, estabilización y manejo inicial de los ejemplares, considerando las medidas de bioseguridad correspondientes.

Esta iniciativa busca unificar criterios de intervención y mejorar la capacidad de respuesta de guardaparques y especialistas ante emergencias que involucren fauna silvestre, permitiendo brindar una atención oportuna y adecuada a las especies afectadas.

De esta manera, el sector Ambiente refuerza su compromiso con la conservación de los ecosistemas y la protección de la riqueza natural que alberga el litoral peruano, especialmente en espacios de gran importancia ecológica como la Reserva Nacional de Paracas.

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