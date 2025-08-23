Ayer por la mañana, una mujer fue encontrada sin vida en la playa El Chaco, en el turístico distrito de Paracas, generando conmoción entre residentes y visitantes de la zona.

Tragedia en la zona

Según reportes preliminares de Serenazgo de la Municipalidad de Paracas, la víctima fue identificada como Azaldegui Gabriela Gonzales Zuñiga de 37 años, de nacionalidad peruana y residente del distrito de Surco, en Lima. El hallazgo ocurrió luego de que personal de patrullaje encontrara a un grupo retirando su cuerpo del mar, cerca de las primeras horas del día.

Testigos indicaron que la mujer habría estado celebrando junto a otras tres personas en la orilla de la playa hasta altas horas de la madrugada, pese a que el consumo de alcohol en la zona está prohibido. Serenos aseguraron haber advertido al grupo durante un patrullaje previo, sin que estos acataran la recomendación.

Tras el hallazgo, agentes de Serenazgo y de la Policía Nacional acordonaron la zona a la espera del Ministerio Público, que procedió con el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias correspondientes. El cadáver fue trasladado a la morgue de Pisco para los exámenes forenses de ley.

Las causas exactas de la muerte aún se encuentran bajo investigación, aunque no se descarta que el presunto estado etílico de la víctima haya influido en el desenlace. El Ministerio Público ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo responsabilidad de terceros.

Vecinos del lugar también denunciaron que varias cámaras de videovigilancia instaladas en la zona estarían inoperativas, lo que complica las investigaciones. Lamentaron la falta de mantenimiento de estos equipos y pidieron a las autoridades tomar medidas urgentes para evitar más tragedias en una playa que, hasta ahora, era considerada segura.

