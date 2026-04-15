La Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad Distrital de Humay, durante la gestión del economista Carlos Sulca Velarde, reporto la pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de un proyecto de inversión pública valorizado en más de S/6,4 millones, al no registrar el expediente técnico ni documento equivalente. En el Banco de Inversiones. Esta situación fue advertida en el Informe de Acción de Oficio Posterior N. º 12787-2025-CG/PREV-AOP.

Retroceso en distrito

De acuerdo con el organismo de control, esta omisión interrumpió el ciclo de inversión, generando la desactivación automática del proyecto en el sistema correspondiente y obligando a reiniciar todo el proceso desde la etapa de formulación. Asimismo, se desaprovecharon los recursos ya invertidos en estudios previos, lo que representa un retroceso significativo en la ejecución de obras prioritarias para la población.

Las consecuencias de esta situación impactan directamente en los servicios básicos que requiere la comunidad, como agua potable, saneamiento, electrificación, educación y salud, cuya atención se verá postergada.

Además, se advierte que el Estado deberá asumir costos adicionales para la actualización de estudios y fichas técnicas, mientras se prolongan condiciones de vulnerabilidad en el distrito y región Ica, donde un sector de la población aún enfrenta limitaciones en su calidad de vida.

En cuanto a responsabilidades, la Contraloría señala al alcalde distrital, las Unidades Formuladora y Ejecutora de Inversiones y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), por no garantizar el cumplimiento de plazos ni el adecuado registro de la información.

Finalmente, la entidad exhortó a la municipalidad a adoptar acciones inmediatas y disponer el deslinde de responsabilidades, a fin de evitar la repetición de hechos que comprometen el desarrollo de Humay, mientras tanto la comuna no emite ningún comunicado al respecto.

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