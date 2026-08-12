En horas de la mañana realizó una jornada de limpieza en la Plaza de San Miguel, iniciativa impulsada para mejorar las condiciones de este importante espacio público y brindar un entorno más limpio y ordenado para los vecinos y visitantes. La actividad estuvo encabezada por el alcalde Jonh Román, quien destacó la importancia de sumar esfuerzos en beneficio de toda la comunidad.

Trabajo conjunto

La jornada se concretó tras las coordinaciones realizadas entre el alcalde del centro poblado y Alex Marquesado, dirigente de la zona y Henry Gutiérrez Ubaqui, obispo del Barrio La Villa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como parte de este acuerdo, un equipo humano de la congregación se sumó voluntariamente a los trabajos de barrido, limpieza y baldeo general de la Plaza Mayor.

Desde la municipalidad expresó el agradecimiento a toda la familia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por su disposición y compromiso para participar en esta faena. Este tipo de acciones demuestran que, cuando las instituciones, organizaciones y vecinos unen esfuerzos, es posible generar cambios positivos y contribuir a mejorar los espacios que pertenecen a todos.

Sin embargo, la jornada también deja un llamado de atención a la ciudadanía, pues muchas veces la población asume únicamente el papel de observadora en lugar de convertirse en protagonista y colaborar activamente con este tipo de iniciativas.

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