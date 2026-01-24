SENATI, inauguró su nuevo edificio tecnológico en la sede de Pisco, la cual destaca por su moderna infraestructura, nuevos laboratorios, talleres especializados y equipamiento de alta tecnología, reafirmando su compromiso con la formación de talento técnico alineado a las demandas del sector productivo de la región y todo el país.

Educación de calidad

Durante la ceremonia de inauguración, Gustavo Alva, director nacional de SENATI, declaró: “Aquí, los jóvenes no solo van a estudiar. Aprenderán haciendo, con tecnología de primer nivel y en entornos que reflejan lo que hoy exige la industria. Este edificio está pensado para formar técnicos preparados para el empleo de hoy y los desafíos próximos. De esta forma, reflejamos el compromiso de SENATI con una educación técnica que está por encima de todo”.

La nueva infraestructura, que consta de dos edificios de cinco niveles cada uno, tuvo una inversión superior a los 31 millones de soles, siendo diseñada especialmente para ofrecer condiciones de enseñanza alineadas con los estándares de la industria actual.

Esto se ve reflejado en la incorporación de laboratorios de cómputo con equipos de última generación, así como módulos especializados de Mecánica Automotriz, Electricidad Industrial, Mecatrónica Automotriz, Electrónica y Automatización, además de estaciones de automatización, módulos con PLC y analizadores electrónicos para diagnóstico industrial.

Las nuevas instalaciones también incluyen aulas especializadas, que permitirán a los estudiantes llevar diplomados tecnológicos en el TECH SENATI, primera Escuela de Postgrado Tecnológico del país, así como las carreras de alta tecnología e ingeniería con grado de bachiller de la Escuela de Educación Superior Tecnológica (EEST).

Adicionalmente, se han implementado ambientes especializados para la carrera de Cocina Peruana e Internacional, con lo último en equipos para el desarrollo de sus estudiantes: cocina de tres hornillas y para fuego alto, congeladoras industriales y horno para cocina y pastelería.

Tras esta ampliación, el aforo total se incrementó a 3,805 estudiantes en tres turnos, lo que permite atender a más jóvenes interesados en seguir una carrera técnica con alta empleabilidad, respondiendo a la creciente demanda de talento especializado en la región sur.

Por su parte, José Luis Naranjo Correa, presidente del Consejo Nacional de SENATI, remarcó durante el evento que “Hoy no solo inauguramos un edificio; sino que acercamos oportunidades. Esta infraestructura es una apuesta concreta por Pisco y su gente, porque creemos en el talento local y en la educación técnica como motor del desarrollo productivo de la región”.

El evento también contó con la presencia de las autoridades municipales como Pedro Fuentes, alcalde de la Municipalidad Provincial de Pisco, y Joel De La Cruz, alcalde de San Andrés, quienes acompañaron la ceremonia.

