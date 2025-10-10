Con el objetivo de promover una vida más saludable en entornos laborales, el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud llevó a cabo una serie de talleres educativos dirigidos al personal del Instituto SENATI. La iniciativa forma parte de la estrategia PREVENIR.

Contra el sedentarismo

Durante las sesiones, se abordaron temas clave como alimentación balanceada, actividad física regular y técnicas para el manejo del estrés. Los talleres incluyeron dinámicas prácticas y espacios de orientación, con el fin de ofrecer herramientas aplicables a la rutina diaria de los participantes.

La licenciada Dayana Tasayco, responsable de las actividades, explicó que estas intervenciones buscan contrarrestar el impacto del sedentarismo y los malos hábitos que suelen estar ligados a la jornada laboral. “La idea es que cada trabajador pueda integrar pequeños cambios que generen un impacto positivo en su salud a largo plazo”, señaló.

Por su parte, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó que la estrategia PREVENIR busca salir del ámbito hospitalario para llevar información útil directamente a los espacios donde se forman y laboran las personas. “El bienestar no debe ser un lujo ni una interrupción; debe estar al alcance de todos, incluso dentro del horario de trabajo”, afirmó.

La actividad fue bien recibida por los asistentes, quienes valoraron la oportunidad de acceder a contenidos de salud sin dejar de lado sus responsabilidades laborales.

VIDEO RECOMENDADO