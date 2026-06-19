Un hombre de 37 años fue intervenido durante una acción de control en la Reserva Nacional de Paracas. El cargamento y el vehículo utilizados para el transporte fueron valorizados en más de 233 mil soles.

Intervención policial

Más de 7.5 toneladas de recurso hidrobiológico fueron incautadas durante un operativo efectuado en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, como parte de las acciones de fiscalización contra el tráfico ilegal de especies acuáticas.

La intervención se realizó a la altura de la garita de control de la Reserva Nacional de Paracas y estuvo a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, con participación de fiscalizadores del Ministerio de la Producción.

Durante el operativo fue intervenido un hombre de 37 años, investigado preliminarmente por su presunta vinculación con el delito contra los recursos naturales, en la modalidad de tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre.

Como resultado de la acción, las autoridades incautaron un vehículo furgón isotérmico que transportaba 7,525 kilogramos de bonito, especie de importancia comercial para la actividad pesquera nacional.

De acuerdo con la información oficial, el valor estimado entre la unidad vehicular y el cargamento de pescado asciende a S/233,375.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO