Un incendio de grandes proporciones afectó a un camión en plena carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 238, en las inmediaciones del huerto Alameín, distrito de San Andrés en el tramo que conecta Pisco con la ciudad de Ica.

Alarma en la zona

El fuego consumió gran parte de la carrocería del vehículo, provocando cuantiosos daños materiales. De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas heridas, aunque las pérdidas económicas para los propietarios del camión serían considerables.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas y se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones para esclarecer el origen del siniestro. En tanto, el tránsito en la zona fue parcialmente afectado mientras se realizaban las labores de control y retiro de la unidad siniestrada.

