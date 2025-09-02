El Gobierno Regional de Ica ha iniciado el proceso de selección para la formulación del expediente técnico que permitirá ejecutar un proyecto de modernización en la institución educativa N.º 22454 Miguel Grau Seminario, ubicada en la provincia de Pisco. La iniciativa busca mejorar los servicios de educación primaria y secundaria para una población escolar que supera los 800 estudiantes.

Años de espera

El anuncio fue confirmado tras una reunión entre el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera y una delegación de padres de familia, directivos y docentes del colegio.

De acuerdo con lo informado, la elaboración del expediente técnico es el primer paso formal para concretar una futura inversión pública en la infraestructura del plantel.

El proyecto, denominado “Mejoramiento del servicio de educación primaria y secundaria en la I.E N.º 22454 Miguel Grau Seminario”, apunta a renovar por completo las instalaciones educativas, muchas de las cuales ya no responden a las necesidades actuales.

La comunidad educativa del colegio Miguel Grau Seminario viene solicitando mejoras desde hace varios años. Aunque se han realizado intervenciones menores, la expectativa se centra en una renovación integral que permita contar con aulas modernas, servicios básicos adecuados, espacios deportivos y ambientes funcionales para docentes y estudiantes.

VIDEO RECOMENDADO