Los constantes atoros en el sistema de alcantarillado de Pisco continúan siendo un problema que afecta a cientos de familias y, en la mayoría de los casos, tienen un mismo origen: el actuar irresponsable de algunos ciudadanos que utilizan el desagüe como si fuera un depósito de basura. Trapos, residuos sólidos, grasas, plásticos y otros desperdicios son arrojados indiscriminadamente a la red de drenaje, provocando obstrucciones que generan el colapso del sistema y afectan a barrios enteros.

Uso inadecuado del alcantarillado

Como parte de las labores para enfrentar esta problemática, personal operativo de Emapisco S.A. realizó mantenimiento preventivo con el equipo hidrojet en siete buzones del sector Alto El Molino, donde en las últimas semanas se habían registrado reiterados atoros. Asimismo, atendió una emergencia en el sector Renacer, retirando gran cantidad de residuos y trapos acumulados en las tuberías, además de intervenir en la calle Miraflores, en el distrito de San Andrés, donde un desborde del desagüe perjudicó una vivienda. Durante los trabajos también se repuso la tapa de un buzón.

Pese al esfuerzo permanente de la empresa prestadora de servicios, la problemática se repite porque continúan las malas prácticas de algunos usuarios. Cada intervención deja en evidencia la gran cantidad de desechos extraídos de las tuberías, confirmando que los atoros no se producen por fallas del sistema, sino por el uso inadecuado que se le da al alcantarillado. Como consecuencia, los perjuicios terminan alcanzando a vecinos que sí hacen un uso responsable del servicio.

Frente a esta situación, diversos ciudadanos consideran que deberían establecerse sanciones para quienes ocasionan estos daños al sistema de alcantarillado.

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