La persistente falta de agua potable en la provincia de Pisco continúa generando preocupación entre la población, afectando de manera severa al distrito de Túpac Amaru Inca, donde vecinos de diversos sectores reportan llevar varias semanas sin el servicio básico.

Falta de agua

De acuerdo con los reclamos ciudadanos, pese a no contar con el suministro regular de agua, estarían recibiendo recibos de facturación con montos habituales, situación que ha incrementado el malestar social y motivado el anuncio de una posible movilización hacia las instalaciones de la empresa prestadora Emapisco en los próximos días. Según se informó, esta problemática estaría relacionada principalmente con el actual periodo de estiaje, originado por la ausencia de lluvias en las zonas altas de la provincia.

Frente a este escenario, la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca inició la implementación de un plan de distribución domiciliaria de agua potable de emergencia, con el objetivo de atender a las zonas más afectadas por la escasez del recurso hídrico.

La comuna distrital señaló que esta medida busca garantizar el acceso mínimo al agua potable mientras persistan las limitaciones en la captación y el abastecimiento a nivel provincial. Asimismo, precisó que se priorizará a los sectores más vulnerables del distrito.

