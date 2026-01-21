Una lamentable escena se registró a las 5:30 de la madrugada en el litoral de la provincia de Pisco, luego de que vecinos y transeúntes reportaran el hallazgo de una persona sin vida en las orillas de la playa Malecón Miranda. El hecho generó conmoción entre quienes transitaban por la zona a tempranas horas.

Conmoción en la zona

Tras la alerta, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se constituyeron en el lugar para realizar las primeras diligencias, acordonar el área y garantizar la seguridad, mientras se iniciaban las investigaciones preliminares. La zona fue restringida al público a la espera de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos de ley.

Según se informó, la persona fallecida es Luis Teófilo Esteban Espinoza, de 26 años, natural de la ciudad de Lima, egresado de la carrera profesional de ingeniera civil. El caso continúa en investigación con el fin de esclarecer las circunstancias del deceso, sin que hasta el momento se hayan brindado mayores detalles oficiales.

Uno de los aspectos que generó malestar entre la población fue la demora del personal del Ministerio Público, que habría tardado más de tres horas en llegar al lugar para proceder con el levantamiento del cadáver.

Paralelamente, el litoral pisqueño amaneció cubierto de basura en varios sectores, evidenciando una preocupante falta de conciencia ciudadana respecto a la conservación de las playas, así como la ausencia de planes sostenidos de limpieza por parte de las municipalidades.

VIDEO RECOMENDADO