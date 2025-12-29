Un macabro hallazgo se registró la madrugada del domingo 28 de diciembre en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, donde un hombre fue encontrado sin vida en el sector conocido como Pampas de Ocas, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Muerte violenta

De acuerdo con información preliminar, la víctima vestía una polera marca Nike de color celeste y presentaba signos que evidenciarían un presunto acto de violencia. Según las primeras hipótesis, el sujeto habría sido llevado hasta dicho lugar, donde fue golpeado brutalmente en la cabeza antes de perder la vida.

Testigos señalaron que el cuerpo fue hallado con las manos atadas, lo que refuerza la presunción de que se trataría de un crimen con características de tortura, versión que viene siendo materia de investigación por las autoridades competentes.

El lugar fue acordonado para el desarrollo de las diligencias de ley, mientras se procedía con el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue, a fin de realizar la necropsia correspondiente que permita determinar las causas exactas de la muerte.

La victima fue identificada como Fredy Santiago Torres Vicente de 43 años, natural de la provincia de Chincha. Se presume habría sido trasladado desde la provincia chinchana hasta Pisco, donde fue hallado el cadáver.

La familia llegó a la morgue, donde exigieron justicia por la perdida de su ser querido. Piden a la Policía Nacional, una exhaustiva investigación.

