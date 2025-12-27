En plena celebración de las fiestas navideñas, un lamentable hecho conmocionó a los vecinos de la ciudad de Pisco. La mañana del viernes 26 de diciembre fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un terreno baldío ubicado en la quinta cuadra de la calle Bolognesi.

Deceso en la zona

El descubrimiento fue realizado por transeúntes que circulaban por la zona y que, al percatarse de la presencia del cuerpo tendido en el lugar, dieron aviso inmediato a las autoridades. El hecho generó consternación entre los vecinos, quienes señalaron que la tranquilidad propia de estas fechas se vio abruptamente interrumpida por el suceso.

Según información preliminar, la víctima aún no ha sido plenamente identificada y figura como NN. No obstante, vecinos del sector indicaron que se trataría de un pescador conocido en la zona con el apelativo de “Ramitos”.

Hasta el lugar se hicieron presentes efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes procedieron a las diligencias correspondientes. Asimismo, se dio aviso al Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones de ley.

Hasta el cierre de esta edición, las causas del fallecimiento no han sido determinadas.

VIDEO RECOMENDADO