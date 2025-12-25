La muerte de Cristhian Jesús de la Cruz Napa sigue siendo un misterio. El pasado lunes a él lo hallaron sin vida, en el interior de la empresa Textil del Valle, lugar donde trabajaba, tras estar desaparecido desde el viernes. Ayer, sus familiares y amigos condujeron el féretro hasta los exteriores de la compañía, ubicada a la altura del km 200 de la Panamericana Sur, en Chincha Baja, para despedirlo y exigir justicia.

Tragedia en poza

De la Cruz en unos meses iba a convertirse en padre por segunda vez y asumiendo ese rol había comenzando a trabajar en la citada empresa. El viernes se realizó una reunión interna a la que asistió. Se presume que hubo consumo de bebidas alcohólicas y al día siguiente nadie sabía de su paradero. La denuncia ante la policía motivó que el sábado y domingo solicitarán las cámaras de seguridad para corroborar si el trabajador llegó a salir.

Las grabaciones no fueron entregadas y el lunes se confirmó que Cristhian Jesús había muerto y su cuerpo en estado de descomposición permanecía en la misma empresa, flotando en una poza de residuos.

El fallecimiento del joven que deja en la orfandad a un niño de tres años y otro bebé en camino sigue siendo investigado por la policía. Ayer, antes del sepelio, los restos fueron conducidos a Textil del Valle, para la despedida del lugar donde trabajó y donde también encontró la muerte. El grito de justicia estuvo presente en el cortejo, ya que, aún no se explica como De la Cruz Napa llegó hasta el lugar donde murió.

