Un hecho de violencia criminal sacudió al distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, luego de que el joven estudiante Zeus Jibaja Peña, de 19 años, falleciera tras ser atacado con un arma blanca en la zona “A” del asentamiento humano Santa Cruz.

Exigen justicia

De acuerdo con testigos, un sujeto con el rostro cubierto llegó hasta el domicilio de Zeus bajo el pretexto de requerir ayuda mecánica por una supuesta avería en su vehículo. El joven accedió a colaborar y lo acompañó hacia la plazuela del sector, donde fue sorprendido por el atacante y agredido violentamente, siendo apuñalado en el cuerpo y quedando tendido en un charco de sangre.

Vecinos alertaron rápidamente a las autoridades y trasladaron al herido al hospital San Juan de Dios de Pisco. Debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado a Lima para recibir atención especializada, pero lamentablemente no resistió y murió horas después.

La comunidad, especialmente familiares, compañeros del SENATI y vecinos del sector, expresan profunda consternación por la pérdida y exigen justicia. La Policía Nacional ya investiga el caso para identificar y capturar al responsable del crimen.

Los pobladores de Santa Cruz vienen denunciando desde hace semanas el aumento de actos delictivos y solicitan mayor presencia policial y de serenazgo para garantizar su seguridad. Ante la indignación general, se ha solicitado una reunión urgente con el alcalde del distrito, Omar Bohórquez, y demás autoridades, programada inicialmente para el 24 de octubre, con el fin de abordar la problemática de inseguridad que hoy enluta a una familia pisqueña.

