Alrededor de las 2:00 de la tarde de ayer un lamentable hecho se registró en la playa Malecón Miranda, donde una persona identificada como Rogelio Ancalle Chocce (29), natural de Huancavelica, perdió la vida en circunstancias que vienen siendo materia de investigación. El suceso generó conmoción entre los bañistas y visitantes, quienes fueron testigos de los desesperados intentos por salvarle la vida.

Muere ahogado

Según testigos, el joven fue socorrido inicialmente por los salvavidas de la Policía Nacional del Perú, quienes realizaron maniobras de reanimación con apoyo de ciudadanos presentes. Sin embargo, ante la presunta ausencia de una ambulancia municipal o unidad de serenazgo, Rogelio Ancalle tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de EsSalud en una movilidad particular.

Pese a los esfuerzos realizados, al llegar al establecimiento de salud los médicos solo confirmaron su fallecimiento. Los pobladores señalaron que este hecho deja en evidencia serias deficiencias en la atención de emergencias en zonas altamente concurridas como el Malecón Miranda. Mientras tanto los familiares y amigos aguardan consternados un pronunciamiento oficial que esclarezca las causas exactas del deceso.

