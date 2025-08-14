Las autoridades instan a la población a participar del Simulacro Multipeligro 2025 programado para mañana 15 de agosto a las 3:00 p. m. a nivel nacional. El Ing. Jorge Guerrero Romero, presidente de la Cruz Roja Peruana Filial Pisco, señaló que este entrenamiento tiene como objetivo fortalecer la cultura de prevención y preparar a la población ante las posibles emergencias.

Acciones preventivas

Por su parte, los voluntarios integrantes de esta institución participarán de las acciones antes, durante y después del simulacro.

“Mi persona y varios integrantes vivimos en carne propia el terremoto del 15 de agosto, hace 18 años, desde entonces nos hemos preparado en capacitaciones constantes para afrontar situaciones que lamentablemente pueden ocurrir como terremotos, tsunamis y otros eventos naturales”, señaló Jorge Guerrero.

También se tiene previsto mañana a las 8:00 de la mañana una solemne romería por el eterno descanso de las 596 personas que fallecieron el 15 de agosto a las 6:40 de la noche y descansan sus cuerpos en el Cementerio General de Pisco.

Por otro lado, a las 7:00 p. m. será la misa solemne en honor a la Virgen de la Asunción y por los fallecidos del 15 de agosto en la iglesia San Clemente de Pisco. Finalmente, desde el templo Belén será el repique de campanas a las 6:40 de la noche, hora donde se registró el fatal terremoto.

